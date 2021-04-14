Вторая лига. Победа Металла, ничья Таврии и Металлурга

В матче Второй лиги «Металл» уверенно обыграл «Перемогу» и продолжает лидировать в группе Б. Харьковская команда набрала 41 пункт и на 8 очков опережает «Металлург», который сыграл вничью с «Таврией».
«Таврия» занимает 4-е место, а в топ-3 идет «Кривбасс».
Вторая лига. 17-й тур. Группа Б
Перемога - Металл 0:4
Голы: Нехтий, 8, Пидлепенец, 24, Жонатан, 27, Рязанцев, 55
Яруд - Балканы 1:1
Голы: Мочевинский, 49 - Михайличенко, 79
Таврия - Металлург 1:1
Голы: Фаюк, 61 - Заика, 34 (в свои ворота)
Источник — Sport.ua
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А за что Кривбассу очки, если игры не было с Николаевом-2?
Ну а Харьков уже не остановить.
А за что Кривбассу очки, если игры не было с Николаевом-2?
Ну а Харьков уже не остановить.
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