17-й тур
0 : 4
14.04.2021, FT

Вторая лига. Победа Металла, ничья Таврии и Металлурга

Харьковская команда уверенно идет к выходу в Первую лигу

  • 14.04.2021 17:28
  • 749 просмотров
  • 1 комментарий
Вторая лига. Победа Металла, ничья Таврии и Металлурга
© fcmetal.com.ua

В матче Второй лиги «Металл» уверенно обыграл «Перемогу» и продолжает лидировать в группе Б. Харьковская команда набрала 41 пункт и на 8 очков опережает «Металлург», который сыграл вничью с «Таврией».

«Таврия» занимает 4-е место, а в топ-3 идет «Кривбасс».

Вторая лига. 17-й тур. Группа Б

Перемога - Металл 0:4
Голы: Нехтий, 8, Пидлепенец, 24, Жонатан, 27, Рязанцев, 55

Яруд - Балканы 1:1
Голы: Мочевинский, 49 - Михайличенко, 79

Таврия - Металлург 1:1
Голы: Фаюк, 61 - Заика, 34 (в свои ворота)

Турнирная таблица

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Tеllur
      Tеllur, 14.04.2021 18:19
    0
    ГФКМ считай спасся от поражения. Второй тайм без шансов.
    А за что Кривбассу очки, если игры не было с Николаевом-2?
    Ну а Харьков уже не остановить.
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 14.04.2021 18:19
    0
    ГФКМ считай спасся от поражения. Второй тайм без шансов.
    А за что Кривбассу очки, если игры не было с Николаевом-2?
    Ну а Харьков уже не остановить.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности