Илкай ГЮНДОГАН: «Манчестер Сити доказал, что готов играть в полуфинале ЛЧ»

Хавбек английской команды подвел итоги победы над «Боруссией» Дортмунд (2:1)

  • 15.04.2021 01:45
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Илкай ГЮНДОГАН: «Манчестер Сити доказал, что готов играть в полуфинале ЛЧ»
© Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов после победы над «Боруссией» Дортмунд (2:1) в ответном матче 1/4 финала турнира.

«Мы знаем, насколько тяжело в этом турнире. Тут нет проходных матчей. У «Боруссии» много достоинств. Я всегда говорил, что если она поймает свою игру, то ей по силам любой соперник. В первом тайме «Боруссия» была именно такой командой. Но на этой стадии турнира все решают упорство, воля и характер. Мы доказали себе сегодня, что готовы играть в полуфинале.

Осознать, что перед тобой стоит непростая задача — это первый шаг к успеху. Когда есть нужный настрой, хороший подбор игроков и правильная тактика, тогда у команды есть шансы», — отметил Гюндоган.

Гюндоган был назван лучшим игроком поединка.

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Источник — УЕФА

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