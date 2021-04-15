Илкай ГЮНДОГАН: «Манчестер Сити доказал, что готов играть в полуфинале ЛЧ»

30-летний немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов после победы над «Боруссией» Дортмунд (2:1) в ответном матче 1/4 финала турнира.

«Мы знаем, насколько тяжело в этом турнире. Тут нет проходных матчей. У «Боруссии» много достоинств. Я всегда говорил, что если она поймает свою игру, то ей по силам любой соперник. В первом тайме «Боруссия» была именно такой командой. Но на этой стадии турнира все решают упорство, воля и характер. Мы доказали себе сегодня, что готовы играть в полуфинале.

Осознать, что перед тобой стоит непростая задача — это первый шаг к успеху. Когда есть нужный настрой, хороший подбор игроков и правильная тактика, тогда у команды есть шансы», — отметил Гюндоган.

Гюндоган был назван лучшим игроком поединка.