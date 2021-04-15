14 апреля в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд проиграла «Манчестер Сити» (1:2).
После игры украинец Александр Зинченко поменялся футболками с Эрлингом Холандом. Норвежец покидал поле крайне разочарованным.
ФОТО. Царский обмен. Зинченко поменялся футболками с Холандом.
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Источник — Sport.ua
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