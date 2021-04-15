ФОТО. Царский обмен. Зинченко поменялся футболками с Холандом

Норвежец покидал поле крайне разочарованным после игры 1/4 финала ЛЧ

  • 15.04.2021 01:40
  • 585 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Царский обмен. Зинченко поменялся футболками с Холандом
© Getty Images/Global Images Ukraine

14 апреля в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд проиграла «Манчестер Сити» (1:2).

После игры украинец Александр Зинченко поменялся футболками с Эрлингом Холандом. Норвежец покидал поле крайне разочарованным.

ФОТО. Царский обмен. Зинченко поменялся футболками с Холандом.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    futbolboss
    online
      futbolboss, 15.04.2021 01:41
    -2
    "Александр Зинченко поменялся футболками с Эрлингом Холандом. Норвежец покидал поле крайне разочарованным." - ясно, хотел с кем-то другим поменятся
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