ФОТО. Как собаки Зинченко болеют за Манчестер Сити

Украинский игрок «горожан» показал своих питомцев после выхода в полуфинал Лиги чемпионов

  • 15.04.2021 01:26
  • 457 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Как собаки Зинченко болеют за Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

Собаки 24-летнего украинского игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко тоже болеют за «горожан».

Репост фото своей супруги Влады Зинченко, где оба домашних питомца пары укрыты фирменным шарфом «Манчестер Сити», Александр опубликовал после победы над «Боруссией» Дортмунд (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Победа позволила английской команды пробиться в полуфинал турнира.

Зинченко вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Сити» и провел полный матч.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Analiteg0
    online
      Analiteg0, 15.04.2021 01:54
    0
    Ерунда это все! Надо знать как болеют Коты Леоненко!!
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 15.04.2021 01:32
    0
    А собака Цыганкова болеет за Шахтёр!!!
    Ссылка
    Analiteg0
    online
      Analiteg0, 15.04.2021 01:54
    0
    Ерунда это все! Надо знать как болеют Коты Леоненко!!
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 15.04.2021 01:32
    0
    А собака Цыганкова болеет за Шахтёр!!!
    Ссылка
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