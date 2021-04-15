ФОТО. Как собаки Зинченко болеют за Манчестер Сити

Собаки 24-летнего украинского игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко тоже болеют за «горожан».

Репост фото своей супруги Влады Зинченко, где оба домашних питомца пары укрыты фирменным шарфом «Манчестер Сити», Александр опубликовал после победы над «Боруссией» Дортмунд (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Победа позволила английской команды пробиться в полуфинал турнира.

Зинченко вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Сити» и провел полный матч.