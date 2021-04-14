ВИДЕО. Дортмунд вылетает. Фоден забил решающий гол для Ман Сити

14 апреля в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд принимает «Манчестер Сити» (первая игра – 1:2).
На 75-й минуте Фил Фоден забил решающий гол для «Ман Сити», и Дортмунд вылетает из турнира.
ГОЛ! 1:2. Фил Фоден, 75 мин.
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Источник — Sport.ua
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