ВИДЕО. Дортмунд вылетает. Фоден забил решающий гол для Ман Сити

«Боруссия» Дортмунд не сумела переиграть фаворита, и Пеп Гвардиола празднует

  • 14.04.2021 23:43
  • 1486 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Дортмунд вылетает. Фоден забил решающий гол для Ман Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

14 апреля в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд принимает «Манчестер Сити» (первая игра – 1:2).

На 75-й минуте Фил Фоден забил решающий гол для «Ман Сити», и Дортмунд вылетает из турнира.

ГОЛ! 1:2. Фил Фоден, 75 мин.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 14.04.2021 23:56
    +1
    Холанд счастлив,теперь у него есть футболка Зинченко
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 14.04.2021 23:56
    +1
    Холанд счастлив,теперь у него есть футболка Зинченко
    Ссылка
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