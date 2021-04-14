ВИДЕО. Манчестер Сити забил важный гол. Марез реализовал пенальти

14 апреля в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд принимает «Манчестер Сити» (первая игра – 1:2).
На 55-й минуте команда украинца Александра Зинченко уравняла ситуацию. Рияд Марез реализовал пенальти.
ГОЛ! 1:1. Рияд Марез, 55 мин (пен).
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Источник — Sport.ua
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