ВИДЕО. Фанаты Ливерпуля забросали камнями автобус Реала

Сегодня «Ливерпуль» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дома принимает «Реал» после поражения 1:3 в Мадриде.
Фанаты «Ливерпуля» устроили гостям «теплый» прием. Они забросали автобус «Реала» на пути к стадиону. В итоге было разбито окно, возле которого сидел один из членов тренерского штаба «Реала»:
Le bus du Réal Madrid visiblement pris à cible par les supporters de Liverpool à l’extérieur de Anfield @CanalplusSport pic.twitter.com/Lmy44rOqgj— Sébastien Zany (@ZanySebastien) April 14, 2021
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Источник — Twitter
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