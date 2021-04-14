ВИДЕО. Фанаты Ливерпуля забросали камнями автобус Реала

Сегодня «Ливерпуль» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дома принимает «Реал» после поражения 1:3 в Мадриде.

Фанаты «Ливерпуля» устроили гостям «теплый» прием. Они забросали автобус «Реала» на пути к стадиону. В итоге было разбито окно, возле которого сидел один из членов тренерского штаба «Реала»: