Тухель оскорбил тренера Порту после матча

Вчера «Челси» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив из турнира «Порту». После финального свистка между тренерами команд, Томасом Тухелем и Сержиу Консейсау возник конфликт.
Тухель послал своего визави в грубой форме, о чем Консейсау сообщил арбитру матча. После матча наставник «Порту» прокомментировал инцидент:
«Джентльмен, находящийся сейчас в соседней комнате, оскорбил меня. Я сказал судье, что резервный арбитр слышал эти слова. На этом все».
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Источник — record.pt
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