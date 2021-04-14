Тухель оскорбил тренера Порту после матча

Вчера «Челси» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив из турнира «Порту». После финального свистка между тренерами команд, Томасом Тухелем и Сержиу Консейсау возник конфликт.

Тухель послал своего визави в грубой форме, о чем Консейсау сообщил арбитру матча. После матча наставник «Порту» прокомментировал инцидент:

«Джентльмен, находящийся сейчас в соседней комнате, оскорбил меня. Я сказал судье, что резервный арбитр слышал эти слова. На этом все».