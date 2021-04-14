УЕФА может отменить правило выездного гола в овертаймах

В регламенте еврокубков могут произойти изменения

  • 14.04.2021 20:24
  • 2516 просмотров
  • 8 комментариев
УЕФА может отменить правило выездного гола в овертаймах
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА планирует в ближайшее время внести изменения в правило выездного гола для турниров, которые проводятся под эгидой организации, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Сейчас правило выездного гола действует как для основного времени двухматчевых противостояний в еврокубках, так и для овертаймов. УЕФА хочет отменить правило выездного гола для тех случаев, когда матч переходит в овертайм.

При этом полностью отказываться от правила выездного гола УЕФА пока что не планирует. Окончательное решение примет исполнительный совет УЕФА.

Отметим, что правило выездного гола в еврокубках действует уже 56 лет. При этом в некоторых других континентальных клубных турнирах, например в южноамериканском Копа Либертадорес, оно полностью отсутствует.

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Источник — The Telegraph

(8 голосов)

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Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 14.04.2021 21:36
    0
    отменили бы полностью, как минимум для разнообразия, а там бы уже посмотрели бы и решили нужно оно или нет.
    Все таки эта штука столько матчей переворачивала с головы до ног.
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    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 14.04.2021 21:32
    0
    ass36, 14.04.2021 21:25
    Команды играют 2 игры в ничью, и одна выбывает из турнира, выездной гол это такой бред. А не проще поменять футбольные правила и серия пенальти станет очень редким явлением.
    ты не прав, выездной гол это нормально (например 1-0 дома и 2-3 на выезде), но только в основное время матча, а в овертайме -который может быть только во втором матче, он не должен считаться.
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    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 14.04.2021 21:30
    0
    это правильно! овертайм должен засчитываться как на "нейтральной территории", а то получается, команда которая играет на выезде второй матч - имеет преимущество, это не спортивно.
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    ass36
    online
      ass36, 14.04.2021 21:25
    0
    Команды играют 2 игры в ничью, и одна выбывает из турнира, выездной гол это такой бред. А не проще поменять футбольные правила и серия пенальти станет очень редким явлением.
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    savant
    online
      savant, 14.04.2021 21:11
    +1
    Tasha19, 14.04.2021 20:55
    Можно и полностью отказаться
    В таком случае серий пенальти станет на много больше, не думаю что решать судьбу за счёт такой лотереи лучше чем за счёт гола в гостях, а в дополнительное время нужно просто чтоб гол стал победным, и не надо ничего выдумывать, если команда первой смогла забить гол в дополнительное время, значит заслужила идти дальше...
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    chupackabra86
      chupackabra86, 14.04.2021 21:09
    0
    Давно пора
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    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 14.04.2021 21:02
    +1
    Tasha19, 14.04.2021 20:55
    Можно и полностью отказаться
    Согласен.
    Но уже хоть что-то.
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    Tasha19
      Tasha19, 14.04.2021 20:55
    +2
    Можно и полностью отказаться
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    Tasha19
      Tasha19, 14.04.2021 20:55
    +2
    Можно и полностью отказаться
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    savant
    online
      savant, 14.04.2021 21:11
    +1
    Tasha19, 14.04.2021 20:55
    Можно и полностью отказаться
    В таком случае серий пенальти станет на много больше, не думаю что решать судьбу за счёт такой лотереи лучше чем за счёт гола в гостях, а в дополнительное время нужно просто чтоб гол стал победным, и не надо ничего выдумывать, если команда первой смогла забить гол в дополнительное время, значит заслужила идти дальше...
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    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 14.04.2021 21:02
    +1
    Tasha19, 14.04.2021 20:55
    Можно и полностью отказаться
    Согласен.
    Но уже хоть что-то.
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    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 14.04.2021 21:36
    0
    отменили бы полностью, как минимум для разнообразия, а там бы уже посмотрели бы и решили нужно оно или нет.
    Все таки эта штука столько матчей переворачивала с головы до ног.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 14.04.2021 21:32
    0
    ass36, 14.04.2021 21:25
    Команды играют 2 игры в ничью, и одна выбывает из турнира, выездной гол это такой бред. А не проще поменять футбольные правила и серия пенальти станет очень редким явлением.
    ты не прав, выездной гол это нормально (например 1-0 дома и 2-3 на выезде), но только в основное время матча, а в овертайме -который может быть только во втором матче, он не должен считаться.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 14.04.2021 21:30
    0
    это правильно! овертайм должен засчитываться как на "нейтральной территории", а то получается, команда которая играет на выезде второй матч - имеет преимущество, это не спортивно.
    Ссылка
    ass36
    online
      ass36, 14.04.2021 21:25
    0
    Команды играют 2 игры в ничью, и одна выбывает из турнира, выездной гол это такой бред. А не проще поменять футбольные правила и серия пенальти станет очень редким явлением.
    Ссылка
    chupackabra86
      chupackabra86, 14.04.2021 21:09
    0
    Давно пора
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