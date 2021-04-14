УЕФА может отменить правило выездного гола в овертаймах

УЕФА планирует в ближайшее время внести изменения в правило выездного гола для турниров, которые проводятся под эгидой организации, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Сейчас правило выездного гола действует как для основного времени двухматчевых противостояний в еврокубках, так и для овертаймов. УЕФА хочет отменить правило выездного гола для тех случаев, когда матч переходит в овертайм.

При этом полностью отказываться от правила выездного гола УЕФА пока что не планирует. Окончательное решение примет исполнительный совет УЕФА.

Отметим, что правило выездного гола в еврокубках действует уже 56 лет. При этом в некоторых других континентальных клубных турнирах, например в южноамериканском Копа Либертадорес, оно полностью отсутствует.