УЕФА может отменить правило выездного гола в овертаймах

УЕФА планирует в ближайшее время внести изменения в правило выездного гола для турниров, которые проводятся под эгидой организации, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Сейчас правило выездного гола действует как для основного времени двухматчевых противостояний в еврокубках, так и для овертаймов. УЕФА хочет отменить правило выездного гола для тех случаев, когда матч переходит в овертайм.
При этом полностью отказываться от правила выездного гола УЕФА пока что не планирует. Окончательное решение примет исполнительный совет УЕФА.
Отметим, что правило выездного гола в еврокубках действует уже 56 лет. При этом в некоторых других континентальных клубных турнирах, например в южноамериканском Копа Либертадорес, оно полностью отсутствует.
Источник — The Telegraph
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Все таки эта штука столько матчей переворачивала с головы до ног.
Но уже хоть что-то.
Но уже хоть что-то.
Все таки эта штука столько матчей переворачивала с головы до ног.
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