ФОТО. Рамос вне конкуренции. Символическая сборная футболистов-грубиянов

Известный ресурс Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых известных игроков, которые получили самое большое количество красных карточек за карьеру в 21-м веке. Вне конкуренции капитан «Реала» Серхио Рамос с 26 удалениями:
Вчера сообщалось о том, что Рамос заразился коронавирусом и пропустит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
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Источник — Transfermarkt
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