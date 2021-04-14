Николай ПАВЛОВ: «Левый берег? Президент клуба выполняет все пожелания»

Николай Павлов является почетным президентом киевского клуба с Осокорков Левый берег. Он стоял у его истоков, когда экс-президент Александрии Николай Лавренко три с половиной года назад открывал детский клуб на площадке размером 40х60. Уже сейчас у команды два стадиона, один из которых с сертифицированным FIFA искусственным покрытием, собственная база и даже ледовая арена.

«Когда с президентом обсуждаем команду мастеров, сразу вспоминаем начало знакомства, когда создавали детский футбольный клуб, - рассказал Николай Павлов sport.ua. - За это время были построены два стадиона, возведена замечательная инфраструктура. На открытии второй по счету арены говорил, что если президент поставит задачу создать любительскую команду, то все для этого сделаем. Не прошло и полгода с тех пор, и наша команда заявилась на чемпионат любителей и сыграла осенью один матч».

Не секрет, что весной были неблагоприятные погодные условия. Николай Павлов считает, что формирование команды через матчи - верное решение. «Анатолий Бузник и его тренерский штаб приняли решение проводить большое количество контрольных матчей, чтобы готовиться к восстановлению соревнований и проводить селекцию.

Важно, что команда одержала победы в первых двух официальных матчах. В команде есть молодые и опытные игроки. Такой курс выбрал тренерский штаб и мы его поддерживаем. В нашей команде уже есть тренер по физической подготовке, тренер вратарей, помощник главного тренера, тренер-аналитик. Всего этого не было бы без президента клуба. Решения принимались сообща».

Несколько дней назад состоялось открытие современной и комфортной базы, в которой будут предоставлены все условия для игроков и тренеров. «Бузнику повезло с таким президентом, который выполняет все пожелания. Думаю, что через полгода команда будет играть во Второй лиге и нас там ожидает успех».

Во втором матче чемпионата любителей Левый берег обыграл на выезде лидера ЛНЗ, который готовился в Турции и имеет амбициозные задачи. У команды Юрия Бакалова играют опытные исполнители. «Не согласен, что эта победа сенсационная, - продолжает Павлов. - Имел возможность наблюдать за тренировочным процессом Бузника, атмосферой в коллективе и для меня это не было сенсацией. Не понимаю, почему президенты клубов Премьер-Лиги не дали возможности Анатолию Бузнику поработать в высшем дивизионе. Когда к нам обратились с просьбой предоставить кандидатуру тренера студенческой сборной, то лично я рекомендовал нашего тренера. Через полтора года встретился с Иваном Крулько и он был счастлив от сотрудничества с Бузником.

Когда Николай Лавренко предложил на пост тренера ФК Левый Берег Анатолия Бузника, то я неистово обрадовался. Можно сказать, что моя миссия выполнена. Буду с стороны наблюдать за прогрессом команды».

По второй лиге, куда Левый берег планирует заявиться уже в ближайшее время, то по словам Павлова команда к этому готова. «Важно, что в начале пути Николай Лавренко создал инфраструктуру, а только потом начал говорить о походе в профессиональный футбол. За четыре года были созданы все лучшие условия для детей и взрослой команды. На нашем стадионе могут играть матчи Второй и Первой лиг. Амбиции Николая Лавренко мне были известны давно. Главное, что он движется шаг за шагом. Прекрасно, когда президент умеет читать мысли и не ожидает когда ему кто-то что-то скажет».