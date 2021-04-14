ДОДО: «В последнее время Шахтер обыгрывает Динамо в УПЛ»

Защитник готовится к битве с киевлянами

  • 14.04.2021 15:11
  • 361 просмотр
  • 0 комментариев
ДОДО: «В последнее время Шахтер обыгрывает Динамо в УПЛ»
© shakhtar.com

17 апреля состоится матч УПЛ между «Шахтером» и «Динамо», которые являются претендентами на титул. Игру прокомментировал защитник «Шахтера» Додо.

– Эмоционально подготовка к матчу с «Динамо» чем-то отличается от того, как вы готовитесь к другим поединкам?
– Это классико. Мы прекрасно понимаем, что будет очень сложная игра. На все дерби мы настраиваемся по-особому, готовимся в хорошем настроении и с большим желанием победить. Будет отличная возможность доказать, что мы всегда готовы противостоять сильным соперникам. В матче с «Динамо» также попытаемся показать, что наша команда компетентна.

– Ты будешь действовать против Миколенко на фланге. Многие называют вас двумя лучшими фланговыми защитниками чемпионата, а как тебе такое противостояние?
– Я помню, что мой матч в «Шахтере» был также с «Динамо», где я противостоял Миколенко, если не ошибаюсь, в 2018 году. Та встреча стала дебютной для нас обоих. Мы уже пересекались на поле, а потому знаем игру друг друга. Всегда приятно быть одним из лучших, надеюсь, что я окажусь лучше него. Думаю, борьба будет интересной.

– «Шахтер» добыл четыре победы в прошлом сезоне, а также одержал верх над киевлянами в матче первого круга. Тренер нашел особый способ, как обыгрывать «Динамо»?
– Победы над «Динамо» являются одними из самых важных для нас. Мы всегда хотим играть против киевлян и знаем, насколько важно для клуба побеждать главного соперника. Наши победы были абсолютно заслуженными, тогда мы демонстрировали качественный футбол. Если не ошибаюсь, за последнее время мы уступили «Динамо» только в Суперкубке, но в УПЛ мы побеждали. Постараемся выступить на таком же уровне, а в игре уже будет видно.

– Как изменилось «Динамо» при Луческу?
– Из того, что увидел, могу сказать, что многое не изменилось. Команда продолжает демонстрировать качественный футбол. Я слышал, что Луческу очень углубленно отрабатывает физическую составляющую каждого игрока. Думаю, противник стал еще сильнее.

– Из тех матчей, что ты провел с «Динамо», какой можешь выделить?
– Наверное, когда мы победили 3:0. В той игре я ассистировал Мораесу. А также был важный поединок, в котором я не играл, но находился на скамейке запасных: кубковый матч, где мы победили 2:1, забивали Факундо Феррейра и Ярослав Ракицкий.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности