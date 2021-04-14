ДОДО: «В последнее время Шахтер обыгрывает Динамо в УПЛ»

17 апреля состоится матч УПЛ между «Шахтером» и «Динамо», которые являются претендентами на титул. Игру прокомментировал защитник «Шахтера» Додо.

– Эмоционально подготовка к матчу с «Динамо» чем-то отличается от того, как вы готовитесь к другим поединкам?

– Это классико. Мы прекрасно понимаем, что будет очень сложная игра. На все дерби мы настраиваемся по-особому, готовимся в хорошем настроении и с большим желанием победить. Будет отличная возможность доказать, что мы всегда готовы противостоять сильным соперникам. В матче с «Динамо» также попытаемся показать, что наша команда компетентна.

– Ты будешь действовать против Миколенко на фланге. Многие называют вас двумя лучшими фланговыми защитниками чемпионата, а как тебе такое противостояние?

– Я помню, что мой матч в «Шахтере» был также с «Динамо», где я противостоял Миколенко, если не ошибаюсь, в 2018 году. Та встреча стала дебютной для нас обоих. Мы уже пересекались на поле, а потому знаем игру друг друга. Всегда приятно быть одним из лучших, надеюсь, что я окажусь лучше него. Думаю, борьба будет интересной.

– «Шахтер» добыл четыре победы в прошлом сезоне, а также одержал верх над киевлянами в матче первого круга. Тренер нашел особый способ, как обыгрывать «Динамо»?

– Победы над «Динамо» являются одними из самых важных для нас. Мы всегда хотим играть против киевлян и знаем, насколько важно для клуба побеждать главного соперника. Наши победы были абсолютно заслуженными, тогда мы демонстрировали качественный футбол. Если не ошибаюсь, за последнее время мы уступили «Динамо» только в Суперкубке, но в УПЛ мы побеждали. Постараемся выступить на таком же уровне, а в игре уже будет видно.

– Как изменилось «Динамо» при Луческу?

– Из того, что увидел, могу сказать, что многое не изменилось. Команда продолжает демонстрировать качественный футбол. Я слышал, что Луческу очень углубленно отрабатывает физическую составляющую каждого игрока. Думаю, противник стал еще сильнее.

– Из тех матчей, что ты провел с «Динамо», какой можешь выделить?

– Наверное, когда мы победили 3:0. В той игре я ассистировал Мораесу. А также был важный поединок, в котором я не играл, но находился на скамейке запасных: кубковый матч, где мы победили 2:1, забивали Факундо Феррейра и Ярослав Ракицкий.