Ювентус летом собирается избавиться от Рабьо и Рэмзи

Туринский клуб хочет перезагрузить среднюю линию

  • 14.04.2021 14:22
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Ювентус летом собирается избавиться от Рабьо и Рэмзи
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» этим летом планирует устроить кадровую чистку.

Как сообщает итальянская пресса, туринский клуб готов рассмотреть продажу Аарона Рэмзи и Адриена Рабьо. Оба полузащитника более не вписываются в планы «бьянконери».

Действующие контракты обоих игроков рассчитаны до 2023 года.

Ориентировочная трансферная стоимость Рэмзи - 20 миллионов евро, стоимость Рабьо - 30 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» летом покинет Альваро Мората.

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Источник — La Repubblica

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