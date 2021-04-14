Ювентус летом собирается избавиться от Рабьо и Рэмзи

«Ювентус» этим летом планирует устроить кадровую чистку.
Как сообщает итальянская пресса, туринский клуб готов рассмотреть продажу Аарона Рэмзи и Адриена Рабьо. Оба полузащитника более не вписываются в планы «бьянконери».
Действующие контракты обоих игроков рассчитаны до 2023 года.
Ориентировочная трансферная стоимость Рэмзи - 20 миллионов евро, стоимость Рабьо - 30 миллионов.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» летом покинет Альваро Мората.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — La Repubblica
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.