Ювентус не станет продолжать аренду Мораты

Испанский форвард вернется в «Атлетико»

  • 05.04.2021 16:55
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Ювентус не станет продолжать аренду Мораты
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, скорее всего, летом вернется в «Атлетико». Напомним, что форвард выступает за туринский клуб на правах аренды.

Туринцы не готовы платить 10 млн евро за продление аренды, учитывая тяжелое финансовое положение команды на фоне пандемии коронавируса.

Скорее всего, вместо Мораты «Ювентус» намерен подписать форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который летом станет свободным агентом.

В этом сезоне Мората сыграл 35 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 10 голевых передач.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

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