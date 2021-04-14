ОФИЦИАЛЬНО. Ниве Т засчитали техническое поражение за матч с Горняком-Спорт

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола засчитал тернопольской «Ниве» техническое поражение в несостоявшемся календарном матче 20-го тура Первой лиги с «Горняком-Спортом».
Причина в том, что ФК «Нива» не позаботилось заблаговременно о месте проведения поединка.
Матч должен был пройти 5 апреля. Сообщалось, что руководство ФК «Горняк-Спорт» даже готово было оплатить проезд футболистам «Нивы» и сыграть в Горишних Плавнях, но этот вариант не устроил тернопольчан.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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