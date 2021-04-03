Нива Тернополь получит техническое поражение

Поединок 20 тура перволигового чемпионата Украины «Нива» – «Горняк-Спорт» не состоится из-за того, что тернопольская команда не решила вопрос со стадионом для проведения матча.

Руководство ФК «Горняк-Спорт» даже готово было оплатить проезд футболистам «Нивы» и сыграть в Горишних Плавнях, но этот вариант не устроил тернопольчан.

По информации источника, за нарушение регламента «Ниве» будет засчитано техническое поражение.

Напомним, что «Нива» занимает в Первой лиге 13 место, набрав 18 очков.