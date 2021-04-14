КДК УАФ отложил рассмотрения дела Гельзина

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола удовлетворил очередное ходатайство президента донецкого «Олимпика» Владислава Гельзина и отложил рассмотрения его дела.
КДК УАФ определил дату следующего заседания по делу - 22 апреля 2021-го года.
Отметим, что шестого марта Гельзин ворвался в судейскую комнату, а затем употребил матерные слова в прямом эфире.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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