КДК УАФ отложил рассмотрения дела Гельзина

Дата следующего заседания – 22 апреля

  • 14.04.2021 13:32
  • 157 просмотров
  • 1 комментарий
КДК УАФ отложил рассмотрения дела Гельзина
© ФК Олимпик Донецк. Владислав Гельзин

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола удовлетворил очередное ходатайство президента донецкого «Олимпика» Владислава Гельзина и отложил рассмотрения его дела.

КДК УАФ определил дату следующего заседания по делу - 22 апреля 2021-го года.

Отметим, что шестого марта Гельзин ворвался в судейскую комнату, а затем употребил матерные слова в прямом эфире

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 14.04.2021 13:37
    +1
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 14.04.2021 13:37
    +1
    Ссылка
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