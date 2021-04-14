Беньямин ВЕРБИЧ: «Должны максимально настроить себя на чемпионство»

Словенский футболист «Динамо» – о предстоящем украинском классико

  • 14.04.2021 13:40
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Беньямин ВЕРБИЧ: «Должны максимально настроить себя на чемпионство»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Вербич (слева)

Полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич рассказал об атмосфере в команде перед дерби с донецким «Шахтером».

«В команде хорошее настроение, потому что последние три игры мы здорово сыграли. Видно, что проделали много работы и это отображают результаты на поле. Пока мы не чемпионы, поэтому должны максимально настроить себя на то, чтобы ими стать. Конечно, игра с «Шахтером» очень важна», - сказал Вербич.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

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