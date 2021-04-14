Беньямин ВЕРБИЧ: «Должны максимально настроить себя на чемпионство»

Полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич рассказал об атмосфере в команде перед дерби с донецким «Шахтером».

«В команде хорошее настроение, потому что последние три игры мы здорово сыграли. Видно, что проделали много работы и это отображают результаты на поле. Пока мы не чемпионы, поэтому должны максимально настроить себя на то, чтобы ими стать. Конечно, игра с «Шахтером» очень важна», - сказал Вербич.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву.