ЦЫГАНЫК: «На Евро в составе Украины будут абсолютно неожиданные имена»

Журналист Игорь Цыганык спрогнозировал, будут новые имена в сборной Украины на чемпионате Европы-2020.

«Матчи против Финляндии и Казахстана убедили Андрея Шевченко в том, что нужно искать резервы. Команда, которая должна была играть в 2020-м году на чемпионате Европы еще год протянула, на год стала старше. У кого-то травмы, у кого-то потеря формы...

Необходимо искать подпитку. Нельзя за старые заслуги давать через год людям играть. Думаю, что будут новые имена, абсолютно неожиданные имена. Так бывает. Это жизнь, это футбол, это нормальное явление.

Так сложились обстоятельства, что в 2020-м году кто-то был твердым игроком сборной, а в 2021-м – уже нет. Год прошел. Появились новые звезды, кто-то оказался в лучшей форме на данный момент, – отметил журналист в эфире программы «Цыганык LIVE» на YouTube.

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