ЦЫГАНЫК: «На Евро в составе Украины будут абсолютно неожиданные имена»

Журналист считает, что это нормальное явление

  • 14.04.2021 13:22
  • 1097 просмотров
  • 7 комментариев
ЦЫГАНЫК: «На Евро в составе Украины будут абсолютно неожиданные имена»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Цыганык спрогнозировал, будут новые имена в сборной Украины на чемпионате Европы-2020.

«Матчи против Финляндии и Казахстана убедили Андрея Шевченко в том, что нужно искать резервы. Команда, которая должна была играть в 2020-м году на чемпионате Европы еще год протянула, на год стала старше. У кого-то травмы, у кого-то потеря формы...

Необходимо искать подпитку. Нельзя за старые заслуги давать через год людям играть. Думаю, что будут новые имена, абсолютно неожиданные имена. Так бывает. Это жизнь, это футбол, это нормальное явление.

Так сложились обстоятельства, что в 2020-м году кто-то был твердым игроком сборной, а в 2021-м – уже нет. Год прошел. Появились новые звезды, кто-то оказался в лучшей форме на данный момент, – отметил журналист в эфире программы «Цыганык LIVE» на YouTube.

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Источник — Циганик LIVE

(3 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.04.2021 14:08
    0
    З'явились нові зірки? Ми про збірну України, чи про збірну Франції?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.04.2021 13:51
    -1
    Он платит $ что б его вбросы тут пустопорожние выкладывали десятками?
    Ссылка
    iravik83
    online
      iravik83, 14.04.2021 13:49
    0
    как всегда ниочем!!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.04.2021 13:37
    -2
    Я тоже считаю, что вместо Трубина надо взять в сборную 15-летнего Суркиса младшего.
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 14.04.2021 13:32
    +3
    какие новые имена? мне вот интересно
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 14.04.2021 13:26
    -2
    Цыганык снова бред несёт
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 14.04.2021 13:25
    +6
    Прекрасно сказанное "них..я" от мэтра слова. )
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 14.04.2021 13:25
    +6
    Прекрасно сказанное "них..я" от мэтра слова. )
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 14.04.2021 13:32
    +3
    какие новые имена? мне вот интересно
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 14.04.2021 14:08
    0
    З'явились нові зірки? Ми про збірну України, чи про збірну Франції?
    Ссылка
    iravik83
    online
      iravik83, 14.04.2021 13:49
    0
    как всегда ниочем!!
    Ссылка
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