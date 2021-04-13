Трансферные планы Динамо. Кого продадут киевляне и где искать таланты?

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live рассказал о работе «Динамо» на трансферном рынке летом:

«Первыми, на кого будут обращать внимание – два основных футболиста, которые поедут на Евро в составе сборной Украины. Они молодые и перспективные, и за них можно получить солидные деньги – это Цыганков и Миколенко. Придут предложения, и если они удовлетворят «Динамо», то и Цыганков, и Миколенко могут перейти в другие клубы. Но никто не будет демпинговать, потому что есть цена на этих футболистов, которых захотят выкупить.

Когда Луческу пришел в «Динамо», он сказал, что легионеры должны быть на голову сильнее своих конкурентов. Сказать, что легионеры киевлян ныне сильнее своих конкурентов, я не могу. Поэтому не исключаю возможности, что если будут предложения по сборниках (Родригеш, де Пена, Кендзера, Вербич), что «Динамо» не будет сильно держаться за этих футболистов. Это следующая когорта игроков, которые могут покинуть команду при условии наличия хорошего предложения клуба.

Остальные будут костяком на следующий сезон. Луческу очень внимательно следит за молодежью, которая играет в дубле. Эти игроки получат шанс, и это я знаю точно! Пример – Забарный, о котором никто не говорил, а Луческу его поставил и дал играть. И теперь этот молодой защитник сыграл почти весь сезон без особых провалов. Это значит, что школа, которую дает киевское «Динамо», позволяет футболистам проявлять себя сразу. Им просто нужно доверие, им просто надо дать толчок и уверенность. Луческу это умеет делать.

Сейчас главной задачей является доиграть сезон, разобраться в том, кто останутся, а кто уйдет из команды, попробовать рассмотреть талантов в своей школе. И только после того принимать решение, кого покупать и на какие позиции».