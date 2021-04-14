Андриевский рассказал, почему стал больше играть в Динамо при Луческу

Полузащитник киевского – о том, как румынский специалист раскрыл сильные стороны игроков

  • 14.04.2021 12:57
  • 1203 просмотра
  • 4 комментария
Андриевский рассказал, почему стал больше играть в Динамо при Луческу
© ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

26-летний полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский рассказал, почему стал больше играть в столичном клубе после прихода на тренерский мостик Мирчи Луческу.

«Главный тренер дал нам понять, что мы должны быть в команде и доказывать здесь. Тем более, когда он пришел, он же не знал в какой мы форме, что можем.

При Луческу мы знаем, за счет чего можем выиграть и как должны играть. Каждый знает свою позицию на поле, до этого такого не было, больше сумбурно действовали. Узнал для себя много нового в тактических моментах. Луческу объясняет моменты до мелочей. Например, как похитрее сыграть, какие забегания нужны, под каким углом. Если сделать чуть влево, или чуть вправо – он уже недоволен. 

Мне кажется, что Мирча увидел наши сильные стороны, объяснил, за счет чего каждый должен играть. Главное, что это дошло до ребят и мы начали показывать результаты», – сказал Андриевский.

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Источник — Sportarena

(6 голосов)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 14.04.2021 13:59
    +2
    dd dent, 14.04.2021 13:52
    Потому что сурк зажал $ на нормальные трансферы
    А зачем ? Вот в текущей ситуации... зачем ? Выстрелили бы дальше в ЛЕ ? нет. Суперкубок выиграли. В чемпе идут первыми ( на сегодняшний день так). В кубке тоже. По факту сейчас есть чёткая установка собрать трофеи. Стали бы сейчас ломать наработанные схемы и внедрять новых футболистов ? ну скорее всего нет. За год обкатали то что имелось, не осталось пробелов ни по одному исполнителю ( ну Дуэлунд, но шото там мутное ). Сидклей и Клейтон тому подтверждение, могут внести сумбур. Под текущие задачи мне кажется ресурсов как раз хватает. А вот когда уже губа раскатается на след сезон, там уже и будет подниматься вопрос усиления.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.04.2021 13:52
    -1
    Потому что сурк зажал $ на нормальные трансферы
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 14.04.2021 13:24
    +1
    Каждый знает свою позицию на поле, до этого такого не было
    Мне кажется это всё что надо знать о "динамовских сердцах". Надо сделать стеллу как мемориал , потомкам в назидание чтобы больше никогда Суркис не совершал это страшшное преступление против народа.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 14.04.2021 13:16
    +2
    Возможно парниша заменит Сидорчука в матче с Шахтером! Но скорее всего Шепелев
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 14.04.2021 13:59
    +2
    dd dent, 14.04.2021 13:52
    Потому что сурк зажал $ на нормальные трансферы
    А зачем ? Вот в текущей ситуации... зачем ? Выстрелили бы дальше в ЛЕ ? нет. Суперкубок выиграли. В чемпе идут первыми ( на сегодняшний день так). В кубке тоже. По факту сейчас есть чёткая установка собрать трофеи. Стали бы сейчас ломать наработанные схемы и внедрять новых футболистов ? ну скорее всего нет. За год обкатали то что имелось, не осталось пробелов ни по одному исполнителю ( ну Дуэлунд, но шото там мутное ). Сидклей и Клейтон тому подтверждение, могут внести сумбур. Под текущие задачи мне кажется ресурсов как раз хватает. А вот когда уже губа раскатается на след сезон, там уже и будет подниматься вопрос усиления.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 14.04.2021 13:16
    +2
    Возможно парниша заменит Сидорчука в матче с Шахтером! Но скорее всего Шепелев
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 14.04.2021 13:24
    +1
    Каждый знает свою позицию на поле, до этого такого не было
    Мне кажется это всё что надо знать о "динамовских сердцах". Надо сделать стеллу как мемориал , потомкам в назидание чтобы больше никогда Суркис не совершал это страшшное преступление против народа.
    Ссылка
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