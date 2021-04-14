Андриевский рассказал, почему стал больше играть в Динамо при Луческу

26-летний полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский рассказал, почему стал больше играть в столичном клубе после прихода на тренерский мостик Мирчи Луческу.

«Главный тренер дал нам понять, что мы должны быть в команде и доказывать здесь. Тем более, когда он пришел, он же не знал в какой мы форме, что можем.

При Луческу мы знаем, за счет чего можем выиграть и как должны играть. Каждый знает свою позицию на поле, до этого такого не было, больше сумбурно действовали. Узнал для себя много нового в тактических моментах. Луческу объясняет моменты до мелочей. Например, как похитрее сыграть, какие забегания нужны, под каким углом. Если сделать чуть влево, или чуть вправо – он уже недоволен.

Мне кажется, что Мирча увидел наши сильные стороны, объяснил, за счет чего каждый должен играть. Главное, что это дошло до ребят и мы начали показывать результаты», – сказал Андриевский.

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