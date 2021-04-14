ДЕНИСОВ: Луческу спровоцировал для Динамо взрыв на макаронной фабрике

Журналист вспомнил, как румынский тренер, работая в «Шахтере», сделал провокационный вброс

  • 14.04.2021 12:40
  • 6188 просмотров
  • 7 комментариев
ДЕНИСОВ: Луческу спровоцировал для Динамо взрыв на макаронной фабрике
© ФК Шахтер Донецк

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов поделился ожиданиями от центрального матча 22-го тура украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

«Мы знаем, что Луческу умеет делать провокационные вбросы. Это еще со времен «Шахтера». Именно он когда-то, проиграв чемпионат «Динамо», сказал: «А вы ни одной очной встречи не выиграли». Это был взрыв на макаронной фабрике», - сказал Денисов.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

(15 голосов)

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Комментарии
    Bolshoi
      Bolshoi, 14.04.2021 13:51
    0
    Не видил Сашко взрыва на макаронной фабрике. Там гремучая смесь муки и кислорода, как бытовой газ.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.04.2021 13:33
    +2
    Агробизнес чемпион!
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    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 14.04.2021 13:32
    +5
    м-да,.. сранения у него. малые в школе лучше подбирали.
    а еще типа журналист
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 14.04.2021 13:03
    +9
    что тогда было пофиг, что сейчас
    трофеи - вот что главное для клуба уровня ДК, для спортивных же коллективов рангом поменьше, остается гордится удачными играми с фаворитами
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 14.04.2021 12:59
    +5
    ДЕНИСОВ: Хто так обзивається - сам так називається... Бє бє бє...
    Ссылка
    vladimir20211
      vladimir20211, 14.04.2021 12:53
    +12
    конечно есть макаронная фабрика у ахметова.денисов который год лапшу всем вешает
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 14.04.2021 12:48
    +11
    Я чет не понял у Ахметова есть макаронная фабрика или как?)
    Ссылка
    vladimir20211
      vladimir20211, 14.04.2021 12:53
    +12
    конечно есть макаронная фабрика у ахметова.денисов который год лапшу всем вешает
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 14.04.2021 12:48
    +11
    Я чет не понял у Ахметова есть макаронная фабрика или как?)
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 14.04.2021 13:03
    +9
    что тогда было пофиг, что сейчас
    трофеи - вот что главное для клуба уровня ДК, для спортивных же коллективов рангом поменьше, остается гордится удачными играми с фаворитами
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 14.04.2021 13:32
    +5
    м-да,.. сранения у него. малые в школе лучше подбирали.
    а еще типа журналист
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 14.04.2021 12:59
    +5
    ДЕНИСОВ: Хто так обзивається - сам так називається... Бє бє бє...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.04.2021 13:33
    +2
    Агробизнес чемпион!
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 14.04.2021 13:51
    0
    Не видил Сашко взрыва на макаронной фабрике. Там гремучая смесь муки и кислорода, как бытовой газ.
    Ссылка
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