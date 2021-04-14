ДЕНИСОВ: Луческу спровоцировал для Динамо взрыв на макаронной фабрике

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов поделился ожиданиями от центрального матча 22-го тура украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

«Мы знаем, что Луческу умеет делать провокационные вбросы. Это еще со времен «Шахтера». Именно он когда-то, проиграв чемпионат «Динамо», сказал: «А вы ни одной очной встречи не выиграли». Это был взрыв на макаронной фабрике», - сказал Денисов.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву.