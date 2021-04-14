Владислав ВАЩУК: «Болею за Динамо, но не за Луческу»

Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук поделился мнением о предстоящем матче киевлян против «Шахтера».

— Кто для тебя фаворит?

— А фаворита — нет. Когда идут принципиальные матчи, не важно, какая кадровая ситуация у соперников, кто на каком месте. Все равно матч будет принципиальный. «Динамо» и «Шахтер» — антиподы. И это хорошо для украинского чемпионата.

— Фактор Луческу сильно сказался, что «Динамо» сейчас на первом месте?

— О главном тренере «Динамо» я ничего не хочу говорить. Ранее он нелицеприятно высказывался о «Динамо». Он много лет работал в «Шахтере». Не хочу обсуждать его. Я болею за «Динамо», но не за Луческу.

— Ситуация с Тайсоном входит в определение хаоса?

— Несомненно. Я, конечно, не знаю всех деталей. Мы знаем, что Тайсона перевели в дубль. Так было и раньше, когда я играл. Есть много нюансов. Бывает не то поведение, еще что-то. Футболист должен играть, а не высказываться в адрес главного тренера или клуба. Такие вещи прописываются в контракте. Нельзя выносить сор из избы. Никто не должен знать, что происходит внутри команды. Я считаю, что те, кто негативно высказываются о клубе, вредят имиджу клуба. За это стоит наказывать, – сказал Ващук.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву.

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