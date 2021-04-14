Владислав ВАЩУК: «Болею за Динамо, но не за Луческу»

Позиция экс-футболиста киевлян совпадает с мнение ультрас столичного клуба

  • 14.04.2021 12:40
  • 1242 просмотра
  • 6 комментариев
Владислав ВАЩУК: «Болею за Динамо, но не за Луческу»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу и Владислав Супряга

Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук поделился мнением о предстоящем матче киевлян против «Шахтера».

— Кто для тебя фаворит?
— А фаворита — нет. Когда идут принципиальные матчи, не важно, какая кадровая ситуация у соперников, кто на каком месте. Все равно матч будет принципиальный. «Динамо» и «Шахтер» — антиподы. И это хорошо для украинского чемпионата.

— Фактор Луческу сильно сказался, что «Динамо» сейчас на первом месте?
— О главном тренере «Динамо» я ничего не хочу говорить. Ранее он нелицеприятно высказывался о «Динамо». Он много лет работал в «Шахтере». Не хочу обсуждать его. Я болею за «Динамо», но не за Луческу.

— Ситуация с Тайсоном входит в определение хаоса?
— Несомненно. Я, конечно, не знаю всех деталей. Мы знаем, что Тайсона перевели в дубль. Так было и раньше, когда я играл. Есть много нюансов. Бывает не то поведение, еще что-то. Футболист должен играть, а не высказываться в адрес главного тренера или клуба. Такие вещи прописываются в контракте. Нельзя выносить сор из избы. Никто не должен знать, что происходит внутри команды. Я считаю, что те, кто негативно высказываются о клубе, вредят имиджу клуба. За это стоит наказывать, – сказал Ващук.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву. 

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Источник — Sportarena

(6 голосов)

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Комментарии
    Kapitan Vrungel
      Kapitan Vrungel, 14.04.2021 13:50
    0
    Сказал кадр, перешедший из киевского "Динамо" в московский спартак...
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 14.04.2021 13:45
    0
    Та що цей Ващук, як під копірку, триндить в стилі йонг-балели з умовного 7-А??? Щось там хтось колись говорив-неговорив...
    Радомір Антич, як приклад, тренував по черзі трьох грандів Ла Ліги, і теж наговорив на конкурентів ВІЗ ЛАЙНА. Але ж спитати у фанів Атлетіко-Реала-Барселони, то кожен досі Радо возносить ледь не до Небес.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 14.04.2021 13:37
    0
    а що？ має право - принципова і порядн людина
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 14.04.2021 13:28
    +3
    Думка Ващука, Сабо, Леоненко для уболівальника Динамо безцінна , а якщо коротко- пішов би ти в дупу, запроданець.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 14.04.2021 13:26
    +1
    bullyUA, 14.04.2021 13:23
    И это говорит тот, кто сбежал из Динамо в московский Спартак?
    Принципиальный самый )
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.04.2021 13:23
    +7
    И это говорит тот, кто сбежал из Динамо в московский Спартак?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 14.04.2021 13:23
    +7
    И это говорит тот, кто сбежал из Динамо в московский Спартак?
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 14.04.2021 13:28
    +3
    Думка Ващука, Сабо, Леоненко для уболівальника Динамо безцінна , а якщо коротко- пішов би ти в дупу, запроданець.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 14.04.2021 13:26
    +1
    bullyUA, 14.04.2021 13:23
    И это говорит тот, кто сбежал из Динамо в московский Спартак?
    Принципиальный самый )
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
      Kapitan Vrungel, 14.04.2021 13:50
    0
    Сказал кадр, перешедший из киевского "Динамо" в московский спартак...
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 14.04.2021 13:45
    0
    Та що цей Ващук, як під копірку, триндить в стилі йонг-балели з умовного 7-А??? Щось там хтось колись говорив-неговорив...
    Радомір Антич, як приклад, тренував по черзі трьох грандів Ла Ліги, і теж наговорив на конкурентів ВІЗ ЛАЙНА. Але ж спитати у фанів Атлетіко-Реала-Барселони, то кожен досі Радо возносить ледь не до Небес.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 14.04.2021 13:37
    0
    а що？ має право - принципова і порядн людина
    Ссылка
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