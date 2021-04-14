Андрей ВОРОБЕЙ: «Если Шахтер не обыграет Динамо, то турнир можно закрывать»

Бывший игрок «горняков» слабо верит, что его родной команде удастся стать чемпионом

  • 14.04.2021 10:38
  • 603 просмотра
  • 2 комментария
Андрей ВОРОБЕЙ: «Если Шахтер не обыграет Динамо, то турнир можно закрывать»
© ФК Динамо Киев

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей считает, что судьба чемпионской гонки практически решена.

— Андрей, несет ли интригу предстоящий матч «Динамо» и «Шахтера»?
— Не думаю, что сейчас в турнирной таблице присутствует интрига. Однако в таких матчах, как «Шахтер» — «Динамо» всегда есть интрига в личных отношениях этих соперников. Это дерби, встреча двух топовых команд страны, а это всегда интересно.

— Для кого этот поединок более принципиален, для «Динамо» или Мирчи Луческу? 
— Они плывут в одной лодке. У Луческу свои отношения с «Шахтером», а «Динамо» не выигрывало чемпионат уже четыре сезона кряду, поэтому мотивация у киевлян должна быть запредельной. Наставник в своем первом сезоне выиграл с «Динамо» Суперкубок Украины, пробился в групповой раунд Лиги чемпионов, пребывает в двух шагах от победы в Кубке Украины и триумфа в чемпионате. Об этом еще недавно болельщики столичной команды могли только мечтать.

— Результат будет давить на «Шахтер»?
— Конечно, если «горняки» не добьются победы, то за четыре тура до окончания чемпионата, турнир можно закрывать в той части, которая касается его триумфатора. Выиграть в ближайшем матче для подопечных Луиша Каштру последний шанс в какой-то мере остаться среди соискателей единственного для себя трофея в сезоне, ведь в последний раз «горняки» оставались ни с чем 15 лет назад.

— В чем сейчас сильные стороны «Динамо» и «Шахтера»?
— Опять же, не показывая яркого футбола, при Мирче Луческу «Динамо» обрело стабильность, уверенность в результате. Что касается «Шахтера», то донетчане после матчей сборной тоже, возможно, обрели уверенность. Конечно, сравнивать «Шахтер» с «Мариуполем» сложно, тем не менее два последних поединка команда сыграла на ноль и пять раз забила. Это вселяет оптимизм относительно того, что в защитных построениях у «оранжево-черных» появляется порядок. Так что я надеюсь на качественный футбол в украинском класико.

— Ваш прогноз?
— Учитывая, что у «Динамо» есть существенные кадровые проблемы и короткая скамейка запасных, думаю, «Шахтеру» удастся победить в один мяч. Счет? Поставлю на 2:1. Но опять же, если принимать во внимание опыт наставника киевлян, его умение мыслить стратегически, «бело-синие» все равно очень близки к чемпионству, – сказал Воробей.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву. 

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    Dominik
    online
      Dominik, 14.04.2021 11:08
    0
    добавить нечего.
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    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 14.04.2021 10:56
    0
    капитан ачевиднасть
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 14.04.2021 11:08
    0
    добавить нечего.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 14.04.2021 10:56
    0
    капитан ачевиднасть
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