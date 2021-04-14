Свитолина и Ястремская попали в заявку турнира в Риме

Открытый чемпионат Италии по теннису соберет всю первую десятку

  • 14.04.2021 11:55
  • 339 просмотров
  • 6 комментариев
Свитолина и Ястремская попали в заявку турнира в Риме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Две украинские теннисистки попали в заявочный список основной сетки Открытого чемпионата Италии. Это Элина Свитолина (№5 WTA) и Даяна Ястремская (№32 WTA).

На данный момент в заявке находятся абсолютно все теннисистки из топ-30 мирового рейтинга.

Стоит отметить, что Ястремская на данный момент отстранена от выступлений после положительного результата на допинг, ее участие на ближайших турнирах под вопросом.

Открытый чемпионат Италии по теннису пройдет с 10 по 16 мая.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    SandroKing
    online
      SandroKing, 14.04.2021 12:28
    0
    Lebron, 14.04.2021 12:14
    Якраз навпаки-там остались лише формальності:Лозанна її виправдала..
    Ей еще не определили срок дисквалификации, а Лозанна уже оправдала. На опережение работают)))
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.04.2021 12:19
    +1
    Как это: Лозанна ее оправдала? Что, пропали анализы с мочой? Что-то я такой информации не встречал....
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 14.04.2021 12:18
    0
    Lebron, 14.04.2021 12:14
    Якраз навпаки-там остались лише формальності:Лозанна її виправдала..
    серьезно?Тогда хорошая весть!
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 14.04.2021 12:17
    0
    Lebron, 14.04.2021 12:14
    Якраз навпаки-там остались лише формальності:Лозанна її виправдала..
    Откуда инфа? Может я что-то пропустил
    Ссылка
    Lebron
      Lebron, 14.04.2021 12:14
    -2
    Ihor86, 14.04.2021 12:12
    Ястремскую мы скорее всего не увидим в ближайшие 2 года!
    Якраз навпаки-там остались лише формальності:Лозанна її виправдала..
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 14.04.2021 12:12
    0
    Ястремскую мы скорее всего не увидим в ближайшие 2 года!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 14.04.2021 12:19
    +1
    Как это: Лозанна ее оправдала? Что, пропали анализы с мочой? Что-то я такой информации не встречал....
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 14.04.2021 12:28
    0
    Lebron, 14.04.2021 12:14
    Якраз навпаки-там остались лише формальності:Лозанна її виправдала..
    Ей еще не определили срок дисквалификации, а Лозанна уже оправдала. На опережение работают)))
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 14.04.2021 12:18
    0
    Lebron, 14.04.2021 12:14
    Якраз навпаки-там остались лише формальності:Лозанна її виправдала..
    серьезно?Тогда хорошая весть!
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 14.04.2021 12:17
    0
    Lebron, 14.04.2021 12:14
    Якраз навпаки-там остались лише формальності:Лозанна її виправдала..
    Откуда инфа? Может я что-то пропустил
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 14.04.2021 12:12
    0
    Ястремскую мы скорее всего не увидим в ближайшие 2 года!
    Ссылка
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