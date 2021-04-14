Свитолина и Ястремская попали в заявку турнира в Риме

Две украинские теннисистки попали в заявочный список основной сетки Открытого чемпионата Италии. Это Элина Свитолина (№5 WTA) и Даяна Ястремская (№32 WTA).
На данный момент в заявке находятся абсолютно все теннисистки из топ-30 мирового рейтинга.
Стоит отметить, что Ястремская на данный момент отстранена от выступлений после положительного результата на допинг, ее участие на ближайших турнирах под вопросом.
Открытый чемпионат Италии по теннису пройдет с 10 по 16 мая.
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Источник — Twitter
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