Свитолина и Ястремская попали в заявку турнира в Риме

Две украинские теннисистки попали в заявочный список основной сетки Открытого чемпионата Италии. Это Элина Свитолина (№5 WTA) и Даяна Ястремская (№32 WTA).

На данный момент в заявке находятся абсолютно все теннисистки из топ-30 мирового рейтинга.

Стоит отметить, что Ястремская на данный момент отстранена от выступлений после положительного результата на допинг, ее участие на ближайших турнирах под вопросом.

Открытый чемпионат Италии по теннису пройдет с 10 по 16 мая.