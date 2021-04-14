Защитник Боруссии Д: «Сделаем все возможное, чтобы выйти в полуфинал»

Мануэль Аканджи – о предстоящем ответном матче с «Ман Сити»

  • 14.04.2021 10:31
  • 193 просмотра
  • 1 комментарий
Защитник Боруссии Д: «Сделаем все возможное, чтобы выйти в полуфинал»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Аканджи

Защитник немецкой «Боруссии Дортмунд» Мануэль Аканджи поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Участие в четвертьфинале Лиги чемпионов - это невероятный опыт. Но мы сделаем все возможное, чтобы выйти в следующую стадию», - сказал Аканджи.

Матч «Боруссия Дортмунд» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 14 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. В первом поединке английский гранд одержал домашнюю победу со счетом 2:1.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 14.04.2021 10:29
    0
    Холанд может все решить!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 14.04.2021 10:29
    0
    Холанд может все решить!
    Ссылка
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