Защитник Боруссии Д: «Сделаем все возможное, чтобы выйти в полуфинал»

Защитник немецкой «Боруссии Дортмунд» Мануэль Аканджи поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Участие в четвертьфинале Лиги чемпионов - это невероятный опыт. Но мы сделаем все возможное, чтобы выйти в следующую стадию», - сказал Аканджи.

Матч «Боруссия Дортмунд» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 14 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. В первом поединке английский гранд одержал домашнюю победу со счетом 2:1.