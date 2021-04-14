Эдин ТЕРЗИЧ: «Надеемся, что вскоре Холанд начнет забивать снова»

Наставник «Боруссии Д» – о предстоящем ответном матче с «Ман Сити»

  • 14.04.2021 10:10
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Эдин ТЕРЗИЧ: «Надеемся, что вскоре Холанд начнет забивать снова»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

Главный тренер немецкой «Боруссии Дортмунд» Эдин Терзич поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Эрлинг Холанд не забивал в последних матчах, но он был невероятно полезен для команды и сделал большой вклад в общее дело. Он без устали перемещается по полю, открывается под передачи. И вся наша команда надеется, что вскоре он начнет забивать снова», - сказал Терзич.

Матч «Боруссия Дортмунд» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 14 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. В первом поединке английский гранд одержал домашнюю победу со счетом 2:1.

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Источник — УЕФА

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