Эдин ТЕРЗИЧ: «Надеемся, что вскоре Холанд начнет забивать снова»

Главный тренер немецкой «Боруссии Дортмунд» Эдин Терзич поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Эрлинг Холанд не забивал в последних матчах, но он был невероятно полезен для команды и сделал большой вклад в общее дело. Он без устали перемещается по полю, открывается под передачи. И вся наша команда надеется, что вскоре он начнет забивать снова», - сказал Терзич.

Матч «Боруссия Дортмунд» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 14 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. В первом поединке английский гранд одержал домашнюю победу со счетом 2:1.