Фантастический матч! Реакция Флика и Почеттино на выход ПСЖ в 1/2 финала ЛЧ

Наставники «Баварии» и ПСЖ подвели итоги ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 14.04.2021 09:57
  • 2190 просмотров
  • 1 комментарий
Фантастический матч! Реакция Флика и Почеттино на выход ПСЖ в 1/2 финала ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик и наставник парижского ПСЖ Маурисио Почеттино подвели итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария» (0:1). ПСЖ вышел в полуфинал турнира благодаря победе в первом поединке со счетом 3:2.

«Что касается моего будущего, то не думаю, что этот вылет на нем скажется. Мы покидаем этот турнир после двух хороших матчей. Конечно, у нас были проблемы с реализацией. Но я могу похвалить свою команду за тот настрой, с которым она играла», — отметил Флик.

«В этом турнире нет фаворитов. Был по-настоящему сложный матч. Я очень рад за своих футболистов. Выход в полуфинал — большое событие для нас», — заявил Почеттино.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 14.04.2021 10:03
    +1
    Кто бы мог подумать что неменцкая машина окажется такой же зависимой от одного игрока...
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 14.04.2021 10:03
    +1
    Кто бы мог подумать что неменцкая машина окажется такой же зависимой от одного игрока...
    Ссылка
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