Фантастический матч! Реакция Флика и Почеттино на выход ПСЖ в 1/2 финала ЛЧ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик и наставник парижского ПСЖ Маурисио Почеттино подвели итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария» (0:1). ПСЖ вышел в полуфинал турнира благодаря победе в первом поединке со счетом 3:2.

«Что касается моего будущего, то не думаю, что этот вылет на нем скажется. Мы покидаем этот турнир после двух хороших матчей. Конечно, у нас были проблемы с реализацией. Но я могу похвалить свою команду за тот настрой, с которым она играла», — отметил Флик.

«В этом турнире нет фаворитов. Был по-настоящему сложный матч. Я очень рад за своих футболистов. Выход в полуфинал — большое событие для нас», — заявил Почеттино.