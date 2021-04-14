Лука МОДРИЧ: «Нельзя играть на удержание результата»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

«Нас ждет серьезное испытание, надо будет сыграть на уровне, какой требуется в этом турнире. Нужно будет действовать так, как в первой встрече, навязывать свою волю. Нельзя играть на удержание результата.

Очень доволен своей игрой в этом сезоне. Чувствую себя отлично. Надо не сбавлять до конца сезона», - сказал Модрич.

Матч «Ливерпуль» – «Реал» состоится сегодня, 14 апреля. Начало в 22:00. Первая встреча в Мадриде завершилась победой «сливочных» со счетом 3:1.