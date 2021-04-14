Лука МОДРИЧ: «Нельзя играть на удержание результата»

Хавбек «Реала» – о предстоящем ответном матче с «Ливерпулем»

  • 14.04.2021 09:50
  • 512 просмотров
  • 1 комментарий
Лука МОДРИЧ: «Нельзя играть на удержание результата»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

«Нас ждет серьезное испытание, надо будет сыграть на уровне, какой требуется в этом турнире. Нужно будет действовать так, как в первой встрече, навязывать свою волю. Нельзя играть на удержание результата.

Очень доволен своей игрой в этом сезоне. Чувствую себя отлично. Надо не сбавлять до конца сезона», - сказал Модрич.

Матч «Ливерпуль» – «Реал» состоится сегодня, 14 апреля. Начало в 22:00. Первая встреча в Мадриде завершилась победой «сливочных» со счетом 3:1.

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 14.04.2021 09:53
    0
    такі да: заб'ють лівери двічі і все, адьйос
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 14.04.2021 09:53
    0
    такі да: заб'ють лівери двічі і все, адьйос
    Ссылка
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