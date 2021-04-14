Зинедин ЗИДАН: «Мы должны будем снова сыграть на максимуме»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».
«Чтобы выйти в полуфинал, от нас требуется провести очередной мощный матч. Эта команда готова к испытаниям. Она всегда сплачивается, когда ситуация становится более тяжелой. Это подчеркивает ее характер.
Не будем расходовать свои ресурсы впустую. «Реал» всегда выходит на поле только с мыслью о победе. Мы затратили много сил в играх с «Ливерпулем» и «Барселоной», но должны будем снова сыграть на максимуме, и мы к этому готовы», - сказал Зидан.
Матч «Ливерпуль» – «Реал» состоится сегодня, 14 апреля. Начало в 22:00. Первая встреча в Мадриде завершилась победой «сливочных» со счетом 3:1.
Источник — УЕФА
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