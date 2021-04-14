НЕЙМАР: «Это Париж, мой друг»

29-летний бразильский форвард ПСЖ Неймар прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.

В ответном матче с «Баварией» ПСЖ уступил 0:1, но победы в первом поединке со счетом 3:2 хватило парижанам для выхода в следующий раунд турнира.

«Это Париж, мой друг», — прокомментировал Неймар фото с футболистом ПСЖ Леандро Паредесом после матча.