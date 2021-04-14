НЕЙМАР: «Это Париж, мой друг»

Форвард ПСЖ рад выходу своей команды в полуфинал Лиги чемпионов

  • 14.04.2021 08:20
  • 1497 просмотров
  • 1 комментарий
НЕЙМАР: «Это Париж, мой друг»
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний бразильский форвард ПСЖ Неймар прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.

В ответном матче с «Баварией» ПСЖ уступил 0:1, но победы в первом поединке со счетом 3:2 хватило парижанам для выхода в следующий раунд турнира.

«Это Париж, мой друг», — прокомментировал Неймар фото с футболистом ПСЖ Леандро Паредесом после матча.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 14.04.2021 08:57
    +1
    А немцы напишут "Увидеть Париж и умереть...." )))
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 14.04.2021 08:57
    +1
    А немцы напишут "Увидеть Париж и умереть...." )))
    Ссылка
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