В поединке 17-го тура группы «Б» Второй Лиги Украины «Реал Фарма» дома сыграла вничью с черкасским «Днепром» (0:0).
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
«Реал Фарма» — «Днепр» Черкассы — 0:0
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Источник — YouTube
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