ФОТО. Как Мбаппе радовался выходу в полуфинал Лиги чемпионов в раздевалке

ПСЖ дома проиграл «Баварии», но пробился в следующую стадию турнира

  • 14.04.2021 07:38
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ФОТО. Как Мбаппе радовался выходу в полуфинал Лиги чемпионов в раздевалке
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не скрывал радости от выхода своей команды в полуфинал Лиги чемпионов после домашнего поражения от «Баварии» (0:1). Победа в первом поединке со счетом 3:2 позволила парижанам добиться положительного результата.

Фото из раздевалки ПСЖ Мбаппе опубликовал в Instagram. На нем Мбаппе празднует успех вместе с французским защитником Преснелем Кимпембе.

В первом матче с «Баварией» Мбаппе отметился дублем.

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Источник — Instagram

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