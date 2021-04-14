ФОТО. Как Мбаппе радовался выходу в полуфинал Лиги чемпионов в раздевалке

22-летний французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не скрывал радости от выхода своей команды в полуфинал Лиги чемпионов после домашнего поражения от «Баварии» (0:1). Победа в первом поединке со счетом 3:2 позволила парижанам добиться положительного результата.
Фото из раздевалки ПСЖ Мбаппе опубликовал в Instagram. На нем Мбаппе празднует успех вместе с французским защитником Преснелем Кимпембе.
В первом матче с «Баварией» Мбаппе отметился дублем.
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Источник — Instagram
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