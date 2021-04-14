Томас ТУХЕЛЬ: «Против Порту сложно показывать свой лучший футбол»

Наставник «синих» подвел итоги выхода своей команды в полуфинал Лиги чемпионов

  • 14.04.2021 07:07
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Томас ТУХЕЛЬ: «Против Порту сложно показывать свой лучший футбол»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов после ответного матча с «Порту» (0:1).

«Находясь у бровки, я ни разу не почувствовал, что мы можем упустить преимущество. Тем не менее, я переживал, поскольку в футболе все может измениться в считанные секунды. Это может быть все, что угодно — невероятный гол, рикошет или удар через себя. Как бы хорошо мы ни защищались, такое может произойти всегда.

Против «Порту» сложно показывать свой лучший футбол. Умение не дать сопернику использовать его сильные стороны является неотъемлемой частью современного футбола. Они с этим отлично справились, как и мы. Нам было необходимо провести матч с предельным уровнем концентрации, интенсивности и командной сплоченности», — отметил Тухель.

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Источник — ФК Челси

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