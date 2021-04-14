Томас МЮЛЛЕР: «Уважение ПСЖ – они атакуют очень здорово»

Форвард «Баварии» поздравил соперника с выходом в полуфинал Лиги чемпионов

  • 14.04.2021 05:49
  • 295 просмотров
  • 0 комментариев
Томас МЮЛЛЕР: «Уважение ПСЖ – они атакуют очень здорово»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» обыграла ПСЖ (0:1) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, но уступила по сумме двух матчей и покинула турнир (2:3).

Один из лидеров мюнхенцев Томас Мюллер прокомментировал результат.

«В целом, конечно, очень печально признавать поражение, тем более что в Париже мы-то победили. Мы оставили на поле пот, кровь и слезы, мы бились как команда, но не обошлось и без ошибок. Мое уважение ПСЖ - атакуют они очень здорово», - сказал Мюллер.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности