Томас МЮЛЛЕР: «Уважение ПСЖ – они атакуют очень здорово»

«Бавария» обыграла ПСЖ (0:1) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, но уступила по сумме двух матчей и покинула турнир (2:3).
Один из лидеров мюнхенцев Томас Мюллер прокомментировал результат.
«В целом, конечно, очень печально признавать поражение, тем более что в Париже мы-то победили. Мы оставили на поле пот, кровь и слезы, мы бились как команда, но не обошлось и без ошибок. Мое уважение ПСЖ - атакуют они очень здорово», - сказал Мюллер.
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Источник — УЕФА
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