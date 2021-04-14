Президент ПСЖ: «Горжусь командой, у Неймара и Мбаппе нет причин для ухода»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи поделился эмоциями после выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов.

В ответной игре четвертьфинала ПСЖ уступил «Баварии» (0:1) но вышел дальше по правилу выездного гола (первый матч 3:2).

Также он высказался о возможном уходе Неймара и Килиана Мбаппе.

«Наша цель — пройти как можно дальше, выйти в финал и выиграть турнир. Мы будем брать матч за матчем. Сегодня это было великолепно. Мы могли забить три или четыре гола. Мы выиграли у «Барселоны» и «Баварии», это очень много значит. Мы приехали побеждать в Лиге чемпионов. Я очень горжусь командой. Мы много вложили в клуб, чтобы выиграть Лигу чемпионов и все доступные трофеи. У Неймара и Килиана Мбаппе нет причин для ухода из клуба», - сказал Аль-Хелаифи.