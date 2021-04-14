Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Горжусь командой, это была одна из лучших игр»

«Порту» на выезде обыграл «Челси» (0:1) в ответной игре Лиги чемпионов, но уступил по сумме двух матчей (первый матч 2:0) и покинул турнир. Главный тренер португальцев Сержиу Консейсау высказался об игре.

«Не то чтобы у нас не было шансов. Мы провели фантастическую игру. Команда была очень хороша в выполнении на поле тактических задач. Игрокам самого высокого уровня - таким, какие собраны в «Челси», - мы не позволили создать большого количества моментов.

Очень горжусь командой, игроками и тем, как они верят в то, ради чего работают. Это была одна из лучших игр в Европе, в которой я принимал участие. В ней было все. Не только в выполнении стратегического плана на игру, а во всем оборонительном процессе. Мы очень грамотно взаимодействовали в организации обороны против великолепно игравшего соперника.

Мы могли забить пораньше. Это верно, что мы создали не так уж много явных голевых моментов. Если не считать последних минут, когда к тому же спас Марчесин, у нас тоже было мало шансов открыть счет. Но это подтверждает уровень и качество моих игроков. Я ими очень горжусь», - сказал Консейсау.