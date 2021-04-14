Алаба повторил впечатляющий рекорд Рибери

«Бавария» обыграла ПСЖ (0:1) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, но уступила по сумме двух матчей и покинула турнир (2:3).
В этом матче в основном составе вышел Давид Алаба. Для защитника «Баварии» эта игра стала 425-й за мюнхенцев во всех турнирах. Таким образом, австриец вышел на 1-е место в истории клуба среди иностранцев по этому показателю, сравнявшись с Франком Рибери.
Напомним, что в конце этого сезона Алаба покинет клуб. Скорее всего, австриец переберется в «Реал».
Источник — Opta
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