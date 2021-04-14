Мануэль НОЙЕР: «Доигрываем сезон из последних сил»

«Бавария» обыграла ПСЖ (0:1) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, но уступила по сумме двух матчей и покинула турнир (2:3). Вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер прокомментировал результат.

«Мы выбыли из борьбы не из-за сегодняшнего матча, а потому что в первой игре результат был не тот, что нам нужен. Было очень обидно, поскольку упустили тогда массу моментов. Доигрываем сезон из последних сил. Против таких сильных соперников приходится особенно туго. Но в любом случае мы выложились без остатка», - сказал Нойер.