Мэйсон МАУНТ: «В полуфинале встретим любого соперника»

Вингер «Челси» прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов

  • 14.04.2021 05:08
  • 355 просмотров
  • 0 комментариев
Мэйсон МАУНТ: «В полуфинале встретим любого соперника»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» уступил «Порту» (0:1) в ответной игре Лиги чемпионов, но прошел португальцев по сумме двух матчей (первый матч 2:0). Форвард лондонцев Мэйсон Маунт прокомментировал выход в полуфинал.

«Лучше не бывает. Мы могли бы сыграть еще удачнее, но наши амбиции были мысленно убраны на задний план, тогда как на первый был выдвинут выход в полуфинал. 

Мы на неплохом ходу и знаем, что выходим на хорошие позиции. Сосредоточенность на каждой игре - стопроцентная. В любую из них входим с уверенностью в том, что победим. Нас ждет насыщенная концовка сезона.

Встретим любого - мы готовы к схватке. Сядем, посмотрим, проанализируем увиденное, а дальше пройдет сильнейший», - сказал Маунт.

В полуфинале «Челси» сыграет с победителем матча «Ливерпуль» - «Реал».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности