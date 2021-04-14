Мэйсон МАУНТ: «В полуфинале встретим любого соперника»

«Челси» уступил «Порту» (0:1) в ответной игре Лиги чемпионов, но прошел португальцев по сумме двух матчей (первый матч 2:0). Форвард лондонцев Мэйсон Маунт прокомментировал выход в полуфинал.
«Лучше не бывает. Мы могли бы сыграть еще удачнее, но наши амбиции были мысленно убраны на задний план, тогда как на первый был выдвинут выход в полуфинал.
Мы на неплохом ходу и знаем, что выходим на хорошие позиции. Сосредоточенность на каждой игре - стопроцентная. В любую из них входим с уверенностью в том, что победим. Нас ждет насыщенная концовка сезона.
Встретим любого - мы готовы к схватке. Сядем, посмотрим, проанализируем увиденное, а дальше пройдет сильнейший», - сказал Маунт.
В полуфинале «Челси» сыграет с победителем матча «Ливерпуль» - «Реал».
Источник — УЕФА
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