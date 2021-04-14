НЕЙМАР: «Выбили чемпиона, но мы и сами топовая команда»

Один из лидеров ПСЖ доволен победой над «Баварией»

  • 14.04.2021 02:45
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НЕЙМАР: «Выбили чемпиона, но мы и сами топовая команда»
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ уступил «Баварии» (0:1), но вышел в полуфинал, ведь в первой игре выиграл со счетом 3:2.

Форвард парижан Неймар поделился эмоциями после выхода в полуфинал.

«У нас настоящая команда, и каждый из нас достоин похвалы. Главное, что мы прошли дальше. Мы в полуфинале, но хотим забраться еще выше. 

Я очень рад. Мы играли против великой команды, но мы и сами топовая команда. Мы выбили чемпиона Европы, но должны теперь трудиться еще сильнее», - сказал Неймар. 

Напомним, что Неймар был признан лучшим игроком этого матча.

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Источник — УЕФА

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