ВИДЕО. Песни и танцы на столе. Раздевалка ПСЖ после выхода в полуфинал ЛЧ

13 апреля в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ уступил «Баварии» (0:1), но вышел в полуфинал, ведь в первой игре выиграл со счетом 3:2.

Пресс-служба парижан выложила видео из раздевалки команды после матча. Футболисты ПСЖ крайне довольны своим результатом и не сдерживали эмоций.