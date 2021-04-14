ВИДЕО. Песни и танцы на столе. Раздевалка ПСЖ после выхода в полуфинал ЛЧ

13 апреля в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ уступил «Баварии» (0:1), но вышел в полуфинал, ведь в первой игре выиграл со счетом 3:2.
Пресс-служба парижан выложила видео из раздевалки команды после матча. Футболисты ПСЖ крайне довольны своим результатом и не сдерживали эмоций.
Hey, vous savez quoi ?— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 13, 2021
ON EST EN DEMIES 🎉#𝐏𝐒𝐆𝐅𝐂𝐁 | 🏆 #UCL pic.twitter.com/338UGuvnr4
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Источник — Sport.ua
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