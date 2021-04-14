Челси впервые с 2014 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Челси» по сумме двух матчей обыграл «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Любопытно, что лондонцы дошли до стадии полуфинала данного турнира впервые с 2014 года и в восьмой раз в своей истории. Тогда «Челси» уступил «Атлетико» (1:3).

Во втором четвертьфинале «Челси» уступил «Порту» (0:1), но победил по сумме двух матчей (первый матч 2:0).

В следующем раунде «Челси» сыграет с победителем пары «Реал» – «Ливерпуль».