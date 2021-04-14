Неймар признан лучшим игроком матча ПСЖ и Баварии

13 апреля в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ уступил «Баварии» (0:1), но вышел в полуфинал, ведь в первой игре выиграл со счетом 3:2.

Лучшим игроком второй встречи признан форвард парижан Неймар. Бразилец по ходу игры имел несколько хороших моментов для взятия ворот и отметился ударом в штангу и перекладину.

В следующей стадии турнира парижане сыграют с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд.