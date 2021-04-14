Ханс-Дитер ФЛИК: «Сегодня не хватило последнего касания, поздравляю ПСЖ»

«Бавария» обыграла ПСЖ (0:1) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, но уступила по сумме двух матчей и покинула турнир (2:3). Главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик прокомментировал результат.

«Мы бы прошли дальше, если бы не растеряли столько голевых моментов в первом матче, если б не пропустили тогда третий мяч. Я должен выразить огромную признательность своей команде, пусть даже если дальше прошел ПСЖ. Но будет честно поздравить и соперника.

Обычно моя команда очень умело действует в завершающей стадии атак, но сегодня не хватало последнего касания. Мы должны принять это поражение, пусть даже если надеялись на иной исход», - сказал Флик.