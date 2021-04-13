Хватало на все. Экс-арбитр УПЛ рассказал, сколько судьи получали в 2013-м

Но о взятках тогда говорили не меньше

  • 13.04.2021 23:14
  • 1399 просмотров
  • 0 комментариев
Хватало на все. Экс-арбитр УПЛ рассказал, сколько судьи получали в 2013-м
© УАФ. Иван Бондарь

Бывший украинский судья Иван Бондарь рассказал, сколько зарабатывали арбитры в 2013-м году.
 
«Я стал арбитром УПЛ в 2013 году. Никогда не слышал о взятках судьям, потому что мы зарабатывали приличные деньги на то время. 12 тысяч гривен было тогда, есть и сейчас. Тогда это было около 1 500 долларов, это гонорар за один матч. И проезд отдельно был. Плюс матч дублей, это было около 8 тысяч гривен. За месяц получалось от 3 до 5 тысяч долларов.
 
О чем можно думать, когда ты получаешь такие деньги? Ты себе можешь позволить хорошо покушать, сходить в бассейн, купить абонемент в спортзал, пойти на массаж и т.д. 
 
Если сейчас арбитр будет получать 5 тысяч долларов, любые вопросы о взятках отпадут сами собой. Но арбитры загнаны в нищету», – сказал Бондарь.

Читайте также: Экс-судья БОНДАРЬ: «Лучи за месяц получает зарплату арбитра УПЛ за 2 года»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sportarena

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности