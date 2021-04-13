Хватало на все. Экс-арбитр УПЛ рассказал, сколько судьи получали в 2013-м

Бывший украинский судья Иван Бондарь рассказал, сколько зарабатывали арбитры в 2013-м году.



«Я стал арбитром УПЛ в 2013 году. Никогда не слышал о взятках судьям, потому что мы зарабатывали приличные деньги на то время. 12 тысяч гривен было тогда, есть и сейчас. Тогда это было около 1 500 долларов, это гонорар за один матч. И проезд отдельно был. Плюс матч дублей, это было около 8 тысяч гривен. За месяц получалось от 3 до 5 тысяч долларов.



О чем можно думать, когда ты получаешь такие деньги? Ты себе можешь позволить хорошо покушать, сходить в бассейн, купить абонемент в спортзал, пойти на массаж и т.д.



Если сейчас арбитр будет получать 5 тысяч долларов, любые вопросы о взятках отпадут сами собой. Но арбитры загнаны в нищету», – сказал Бондарь.

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