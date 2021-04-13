Завацкая рассказала, почему снялась с турнира в Швейцарии

Четвертая ракетка Украины Катарина Завацкая поделилась ожиданиями перед матчами с Японией в рамках Кубка Билли Джин Кинг.



«Я приехала сюда в классном настроении. Все обрадовались, что мы будем играть матч в Украине, а не в Японии. Думаю, никто бы не хотел так далеко лететь. Еще и на грунте! Это супер, я очень рада.



Что самое сложное во время пандемии? Наверное, это «пузыри», где ты не можешь выйти ни на улицу, ни в ресторан. Сидишь как в тюрьме, это очень зажимает. Меня очень выбила из ритма многомесячная пауза. Сейчас нет зрителей, негде взять позитивной энергии, если что-то не получается. Хочется, чтобы все как можно быстрее пришло в норму.



В своем последнем матче (на турнире в Швейцарии) я снялась, потому что не хотела рисковать, ничего серьезного не было. Просто я была не очень была подготовлена. У меня недавно была операция из-за зуба мудрости и я не особо восстановилась. Я хотела туда поехать, чтобы поиграть там как тренировочные матчи. Я снялась, чтобы лишний раз не подвернуть где-то ногу перед командным турниром, там было холодно и в целом я чувствовала, что уже устала», – сказала Катарина.