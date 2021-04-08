Беллинцона. Завацкая не доиграла матч против Фетт

Сегодня Катарина Завацкая в третьем раунде грунтового турнира ITF в швейцарской Беллинцоне встречалась с хорваткой Яной Фетт.

Украинка проиграла первый сет, после чего отказалась от продолжения борьбы по ходу второй партии. Причины такого решения пока не известны.

Третий раунд

Яна Фетт (Хорватия) – Катарина Завацкая (Украина) – 6:4, 3:0

Вчера во втором круге Завацкая обыграла испанку Эву Герреро-Альварес.