Беллинцона. Завацкая не доиграла матч против Фетт

Сегодня Катарина Завацкая в третьем раунде грунтового турнира ITF в швейцарской Беллинцоне встречалась с хорваткой Яной Фетт.
Украинка проиграла первый сет, после чего отказалась от продолжения борьбы по ходу второй партии. Причины такого решения пока не известны.
Третий раунд
Яна Фетт (Хорватия) – Катарина Завацкая (Украина) – 6:4, 3:0
Вчера во втором круге Завацкая обыграла испанку Эву Герреро-Альварес.
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Источник — Sport.ua
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