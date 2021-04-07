Завацкая пробилась в третий круг 60-тысячника в Беллинцоне

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№125 WTA) успешно стартовала на грунтовом 60-тысячнике ITF в Беллинцоне.
В матче второго круга вторая сеяная украинка обыграла Эву Герреро-Альварес из Испании (№233 WTA).
Беллинцона. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Эва Герреро-Альварес (Испания) – 6:4, 7:5
В следующем раунде Завацкая сыграет с хорваткой Яной Фетт (№207 WTA), которая получила от организаторов 13-й номер посева.
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Источник — Sport.ua
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