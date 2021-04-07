Беллинцона. Калинина стартовала с поражения

Сегодня Ангелина Калинина проводила свой первый матч на турнире ITF в швейцарской Беллинцоне, где получила пятый номер посева.

Украинка во втором раунде в двух сетах проиграла Ралуке Джорджане Шербан из Кипра. Матч продолжался 1 час и 31 минуту.

2-й раунд

Ралука Джорджана Шербан (Кипр) – Ангелина Калинина (Украина, 5) – 6:2, 6:2