Беллинцона. Калинина стартовала с поражения

Сегодня Ангелина Калинина проводила свой первый матч на турнире ITF в швейцарской Беллинцоне, где получила пятый номер посева.
Украинка во втором раунде в двух сетах проиграла Ралуке Джорджане Шербан из Кипра. Матч продолжался 1 час и 31 минуту.
2-й раунд
Ралука Джорджана Шербан (Кипр) – Ангелина Калинина (Украина, 5) – 6:2, 6:2
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Источник — Sport.ua
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